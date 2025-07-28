TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Gianluigi Donnarumma sesleri!

Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapan Galatasaray, transferde hareketli günlerden geçiyor. İlk olarak Leroy Sane'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen transferinde de geri sayıma geçti. Muslera'nın ayrılığının ardından kaleye de bir yıldız takviyesi yapmayı hedefleyen Aslan, PSG'nin İtalyan yıldızı Gianluigi Donnarumma'yı transfer etmek için harekte geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)