Son olarak Kolombiyalı futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre 29 yaşındaki oyuncuyu daha önce de transfer etmek isteyen İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'ın tecrübeli futbolcu için yeniden harekete geçtiği ve ilerleyen günlerde Galatasaray ile resmi görüşmelere başlayacağı öğrenildi.