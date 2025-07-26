Galatasaray'da sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda takıma katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.
Cimbom'da performansıyla dikkat çeken ve pek çok takımın radarına giren isimlerden birisi de Davinson Sanchez oldu.
Son olarak Kolombiyalı futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre 29 yaşındaki oyuncuyu daha önce de transfer etmek isteyen İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'ın tecrübeli futbolcu için yeniden harekete geçtiği ve ilerleyen günlerde Galatasaray ile resmi görüşmelere başlayacağı öğrenildi.
Ada ekibinin oyuncuyu transfer etme konusunda bu kez ısrarlı olduğu da gelen haberler arasında. Yönetimin ise astronomik bir teklif gelmediği sürece oyuncunun ayrılığına soğuk baktığı ifade ediliyor.
Geçtiğimiz sezon savunmanın lideri olan deneyimli oyuncu Galatasaray formasıyla çıktığı 44 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Davinson'un kontratı 2027'de sona erecek.