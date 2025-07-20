Galatasaray-Admira Wacker maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | GS MAÇI İZLE
Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen Galatasaray, hazırlık çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sezon öncesi kamp rotasını Avusturya'ya çeviren sarı-kırmızılılar, burada oynayacağı hazırlık maçlarıyla hem fiziksel hem de taktiksel olarak eksiklerini kapatmayı planlıyor. Bu kapsamda Cimbom'un sıradaki rakibi Avusturya temsilcisi Admira Wacker olacak. Peki, Galatasaray-Admira Wacker maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Avusturya kampında sahaya çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, bu kez Avusturya'nın köklü ekiplerinden Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek. Son üç sezonun Süper Lig şampiyonu unvanını taşıyan Cimbom, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde de başarı çıtasını yukarı taşımayı amaçlıyor. Futbolseverler ise Galatasaray-Admira Wacker maçı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Galatasaray-Admira Wacker maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY-ADMIRA WACKER MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Admira Wacker maçı 20 Temmuz Pazar günü TSİ 20.30'da başlayacak.
Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak Galatasaray-Admira Wacker maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY KAMP KADROSUNDA HANGİ FUTBOLCULAR VAR?
Yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'ya giden Galatasaray'da kamp kadrosu da belli oldu.
Cimbom, 19 Temmuz-23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Sarı-kırmızılılar bu tarih aralığında Summer Series Upper Austria kapsamında Raiffeisen Arena'da iki hazırlık maçına çıkacak. Galatasaray, ilk maçını 20 Temmuz'da Admira Wacker ile ikinci maçını ise 23 Temmuz'da Cagliari Calcio ile oynayacak.
Galatasaray kamp kadrosu ise şu şekilde:
Abdülkerim Bardakcı, Ada Yüzgeç, Ahmed Kutucu, Álvaro Morata, Arda Ünyay, Barış Alper Yılmaz, Batuhan Şen, Berat Luş, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta, Çağrı Balta, Davinson Sánchez, Derrick Köhn, Efe Akman, Elias Jelert, Enes Büyük, Eren Elmalı, Eyüp Aydın, Furkan Koçak, Gabriel Sara, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Jankat Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Mario Lemina, Mauro Icardi, Metehan Baltacı, Nicolò Zaniolo, Przemysław Frankowski, Roland Sallai, Victor Nelsson, Yunus Akgün, Yusuf Demir.
GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI FİKSTÜRÜ
20 Temmuz Pazar günü Admira Wacker ile hazırlık maçı oynayacak Galatasaray'ın maç takvimi şu şekilde: