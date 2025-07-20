Galatasaray-Admira Wacker maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | GS MAÇI İZLE

Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen Galatasaray, hazırlık çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sezon öncesi kamp rotasını Avusturya'ya çeviren sarı-kırmızılılar, burada oynayacağı hazırlık maçlarıyla hem fiziksel hem de taktiksel olarak eksiklerini kapatmayı planlıyor. Bu kapsamda Cimbom'un sıradaki rakibi Avusturya temsilcisi Admira Wacker olacak. Peki, Galatasaray-Admira Wacker maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?