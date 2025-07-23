Süper Lig devlerinden Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Frankowski ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu, Avusturya kampının ardından Paris yolcusu olabilir. İşte detaylar...

Daha önce Fransız ekibi Rennes ile temaslarda bulunan ve bu transfere sıcak bakan Polonyalı futbolcu için şimdi de Paris FC sıraya girdi.