TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Frankowski Paris yolunda!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Frankowski ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu, Avusturya kampının ardından Paris yolcusu olabilir. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 23.07.2025 - 09:56
Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden birisi de Frankowski.
Daha önce Fransız ekibi Rennes ile temaslarda bulunan ve bu transfere sıcak bakan Polonyalı futbolcu için şimdi de Paris FC sıraya girdi.
L'Equipe'in haberine göre G.Saray ile temasa geçen Paris FC, Avusturya kampının ardından görüşmeleri sıklaştıracak.