TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Ederson'un takım arkadaşına teklif
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Manchester City’den yıldız kaleci Ederson’u yakından takip ediyor. Stoper arayışını sürdüren Sarı-kırmızılılar, Ederson'un takım arkadaşını da gündemine aldı. İşte o oyuncu... | Son dakika GS transfer haberi
Kaleci transferinde çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Ederson ismi öne çıkıyor. Manchester City'nin Brezilyalı eldivenini listesine alan Aslan oyuncuya ve kulübüne teklif yaptı. Galatasaray, oyuncuyla anlaşmaya yakın.
Aynı zamanda stoper arayışlarını da sürdüren Galatasaray'da bir diğer Manchester City oyuncusu gündeme geldi. Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'ın Manuel Akanji'nin ardından City oyuncusu Hollandalı Nathan Ake'yle ilgilendiği belirtildi.
Okan Buruk, yıldız oyuncunun transferine onay verdi. Nathan Ake Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor.
Hollandalı oyuncunun transferinde eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'in devreye girmesi ve oyuncuya Galatasaray'ı anlatması bekleniyor.
Nathan Ake, sol bek mevkiisinde de oynayabiliyor. Oyuncu son olarak FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da süre almıştı.
15 milyon Euro değere sahip 30 yaşındaki oyuncu, Manchester City formasıyla 145 maça çıktı. Ake bu maçlarda 10 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.