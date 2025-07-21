TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Ederson'un takım arkadaşına teklif

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Manchester City’den yıldız kaleci Ederson’u yakından takip ediyor. Stoper arayışını sürdüren Sarı-kırmızılılar, Ederson'un takım arkadaşını da gündemine aldı. İşte o oyuncu... | Son dakika GS transfer haberi