Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'ya giden Galatasaray buradaki ilk hazırlık maçında Avusturya 2. Lig takımlarından Admira Wacker ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar, mücadeleyi 2-1 kazanarak kampa galibiyetle başladı.
Cimbom'un ilk golü 10. dakikada Yunus Akgün'ün asisti ile Derrick Köhn'den geldi.
İlk yarıda başka gol üretilmezken 57. dakikada sarı kırmızılıların genç oyuncusu Arda Ünyay sahneye çıkarak skoru 2-0 yaptı.
Admira Wacker'in tek golünü ise 58. dakikada Alexander Schmidt kaydetti.
Galatasaray, kamptaki ikinci hazırlık maçında 23 Temmuz'da İtalyan takımı Cagliari ile karşılaşacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
Yunus Akgün'ün nefis pasında savunma arkasında topla buluşan Derrick Köhn, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi! ⚽️ pic.twitter.com/xHcM4xiILG— S Sport Plus (@ssportplustr) July 20, 2025
Galatasaray, 18 yaşındaki genç stoperi Arda Ünyay ile farkı 2'ye çıkarttı! 🧿 pic.twitter.com/Vl7mSdkevH— S Sport Plus (@ssportplustr) July 20, 2025
Admira, Galatasaray'ın golüne Alexander Schmidt'le cevap verdi. pic.twitter.com/aAwsnPPw5r— S Sport Plus (@ssportplustr) July 20, 2025