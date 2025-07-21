Victor Osimhen için Napoli ile sürdürülen görüşmelerde mutlu sona ulaşan Galatasaray, Nijeryalı yıldız için geri sayıma geçti. İtalyan gazeteci, Osimhen transferinde flaş bir gelişmeden bahsetti. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Napoli ile anlaşma sağlayan Galatasaray artık transferin resmi prosedür işlemlerini başlattı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'e incelemesi ve imzalaması için kontratları gönderdi.

Galatasaray ile Napoli arasındaki anlaşmanın değeri yaklaşık 75 milyon euro olarak belirlendi ve iki yıla bölündü. 40 milyon euro peşin olmak üzere, 35 milyon euro ertesi yıl ödenecek .