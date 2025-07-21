Napoli ile anlaşma sağlayan Galatasaray artık transferin resmi prosedür işlemlerini başlattı.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'e incelemesi ve imzalaması için kontratları gönderdi.
Galatasaray ile Napoli arasındaki anlaşmanın değeri yaklaşık 75 milyon euro olarak belirlendi ve iki yıla bölündü. 40 milyon euro peşin olmak üzere, 35 milyon euro ertesi yıl ödenecek .
Il @GalatasaraySK ha mandato adesso a Victor Osimhen il contratto da visionare e poi firmare @SkySport— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 21, 2025