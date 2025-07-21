Galatasaray'da başarılı bir sezonu geride bırakan Yunus Akgün, hakkında yapılan transfer haberleri ile ilgili konuştu. Milli oyuncu, gitmek istediği yeri o sözlerle açıkladı... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray'da çifte kupa ile tamamlanan sezonun etkili isimlerinden olan Yunus Akgün, TRT Spor'a konuştu. Kariyer hedeflerinden bahseden yetenekli futbolcu, "Gittiğim her yerde kupa kazanmak nasip oldu. Hedeflerimden birisi de Galatasaray formasıyla Avrupa'da kupa kazanmak. Yaşım daha genç ve önümde daha uzun yıllar var. Olabilir neden olmasın?" dedi.

Yunus, ayrıca hakkında çıkan transfer iddialarını "Şu anda böyle bir düşüncem yok" diyerek noktalarken ileride oynamak istediği ligi bu sözlerle işaret etti:

Galatasaray'da hedeflerim ve hayallerim var. Daha çok kupa kazanmak ve başarılı olmak istiyorum burada. Avrupa hayalim uzun vadede var, her oyuncunun vardır. Premier Lig de olabilir ama La Liga'yı daha çok yakıştırıyorum kendime. Bana daha uygun olduğunu düşünüyorum.