TRANSFER HABERİ: Yusuf Demir'in transferi suya düştü!
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadro planlaması da yavaş yavaş şekillenen sarı-kırmızılılarda, takımdan ayrılması gündeme gelen genç futbolcunun transferi iptal oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.
Yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Yusuf Demir'in gelişimini takip etmek isteyen Galatasaray'ın planı sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcunun kontratını uzatarak kiralık olarak göndermekti.
Bu doğrultuda da kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan genç futbolcu Yusuf Demir'e La Liga'nın yeni ekibi Elche talip olmuştu.
Kicker'in haberine göre, sarı-kırmızılı kulüpten 1 milyon 600 bin Euro maaş alan Yusuf'un ücretinin tamamını karşılamak istemeyen Elche, 900 bin Euro ödemeyi teklif etti. Ancak Galatasaray futbolcunun maaşın tamamının karşılanmasında ısrarcı olunca transfer suya düştü.
Haberde ayrıca, Elche transferinin iptal olmasının ardından oyuncuya ilgisi bulunan Espanyol, Valencia, Getafe ve Osasuna'nın da devreye girebileceği belirtildi.
Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek 22 yaşındaki Yusuf Demir'in Transfermarkt verilerine göre 2 milyon 200 bin Euro'lık değeri bulunuyor.