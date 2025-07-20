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Beşiktaş, Shakhtar hazırlıklarına başladı Beşiktaş, Shakhtar hazırlıklarına başladı 14:53
Yusuf Demir'in transferi suya düştü! Yusuf Demir'in transferi suya düştü! 14:34
Alvaro Morata için flaş iddia! Alvaro Morata için flaş iddia! 13:28
Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı! Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı! 13:16
Trabzonspor-Zob Ahan maçı canlı yayın bilgileri Trabzonspor-Zob Ahan maçı canlı yayın bilgileri 11:39
UD Leiria-Fenerbahçe hazırlık maçı notları! UD Leiria-Fenerbahçe hazırlık maçı notları! 10:53
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Trabzonspor'dan orta saha operasyonu! Trabzonspor'dan orta saha operasyonu! 10:52
Beşiktaş'tan genç kaleci hamlesi! Beşiktaş'tan genç kaleci hamlesi! 10:30
F.Bahçe'nin kaptanına Süper Lig'den talip çıktı! F.Bahçe'nin kaptanına Süper Lig'den talip çıktı! 10:10
F.Bahçe'ye Rusya'dan sürpriz transfer! F.Bahçe'ye Rusya'dan sürpriz transfer! 10:10
Galatasaray-Admira Wacker maçı bilgileri Galatasaray-Admira Wacker maçı bilgileri 09:37
F.Bahçe, Beşiktaş'ın hedefindeki isme talip! F.Bahçe, Beşiktaş'ın hedefindeki isme talip! 09:29
Yusuf Demir'in transferi suya düştü!
Alvaro Morata için flaş iddia!
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