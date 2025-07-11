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Fenerbahçe'den savunmaya takviye Fenerbahçe'den savunmaya takviye 01:53
Fenerbahçe'den savunmaya takviye Fenerbahçe'den savunmaya takviye 01:52
Livakovic'ten şoke eden talep! "Menajerim..." Livakovic'ten şoke eden talep! "Menajerim..." 23:01
Mourinho'nun Bissouma talebi! Mourinho'nun Bissouma talebi! 22:48
Transferde akıl oyunları! Napoli ve Osimhen... Transferde akıl oyunları! Napoli ve Osimhen... 22:13
Fenerbahçe'nin Pepe aşkı! İngiizler de devreye girdi Fenerbahçe'nin Pepe aşkı! İngiizler de devreye girdi 21:59
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Beşiktaş 2. yarıda açıldı! Beşiktaş 2. yarıda açıldı! 21:52
Orkun için anlaşma tamam! Orkun için anlaşma tamam! 21:18
Orkun için anlaşma tamam! Orkun için anlaşma tamam! 21:05
Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi! Napoli... Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi! Napoli... 20:49
Buruk'tan transfer sözleri: Hakan ve Osimhen... Buruk'tan transfer sözleri: Hakan ve Osimhen... 20:49
F.Bahçe'den İtalya'da çıkarma! Skriniar imzayı atıyor F.Bahçe'den İtalya'da çıkarma! Skriniar imzayı atıyor 20:49
Transferde akıl oyunları! Napoli ve Osimhen...
Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi! Napoli...
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