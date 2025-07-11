Haberler Galatasaray Haberleri GALATASARAY HABERLERİ: Transferde akıl oyunları! Napoli ve Osimhen...

GALATASARAY HABERLERİ: Transferde akıl oyunları! Napoli ve Osimhen... Son dakika transfer haberleri: Osimhen için tarihi bir bonservis bedeli öneren Galatasaray'a Napoli'den beklenmedik bir geri dönüş geldi. Sarı kırmızılılar ve Osimhen cephesi İtalyanları baskı altına aldı. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ Galatasaray Haberleri









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Galatasaray Victor Osimhen transferi için geri sayıma geçmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı yıldız futbolcu ile her konuda anlaşma sağlamış durumda. Galatasaray, İtalyan ekibi Napoli ile 75 milyon Euro karşılığında anlaştı. Takvim'de yer alan habere göre bu rakamı 4 taksit halinde Napoli'ye vereceğini iletti. Napoli ise tek şart olarak Galatasaray'dan teminat mektubu istedi.







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Sarı-Kırmızılılar ise teminat mektubu vermek istemiyor. Osimhen transferi ile ilgili Napoli ile Galatasaray arasında akıl oyunları oynanıyor. Napoli'nin medya patronu ve film yapımcısı başkanı Aurelio De Laurentiis, Osimhen transferi için olumsuz haberler yaptırarak baskı kurmaya çalışıyor. Victor Osimhen ise Sarı-Kırmızılı formayla sosyal medyadan paylaşım yaparak kulübü Napoli'ye baskı yapıyor.





