Kaleci transferinde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Manchester City’den yıldız kaleci Ederson’u yakından takip ediyordu. Sarı-kırmızılılar oyuncuya ve kulübüne teklif yaptı. İşte detaylar... | Son dakika GS transfer haberi (Spot)
Kaleci transferinde çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Ederson ismi öne çıkmıştı. Manchester City'nin Brezilyalı eldivenini listesine alan Aslan oyuncuya ve kulübüne teklif yaptı. Fransız basınında yer alan habere göre Galatasaray Ederson için Manchester City'e 3 milyon Euro teklif etti.
Manchester City ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek Brezilyalı file bekçisinin Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı bildirildi. Brezilyalı eldivenin transferinde Galatasaray efsanesi Taffarel önplana çıkıyor.
Taffarel oyuncuyla görüşüp Galatasaray hakkında bilgi verdi. Galatasaray yönetimi Osimhen transferiyle birlikte bu transferi de bitirmek ve tecrübeli kaleciyi bir an önce kadrosuna katmak istiyor.
2017'den beri Manchester City'de forma giyen Ederson, 372 maçta forma giydi. Deneyimli file bekçisi, takımıyla 6 Premier Lig şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 FA Kupası kazandı.