TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Yunus Akgün gelişmesi! Teşekkür etti ve...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Yunus Akgün gelişmesi! Teşekkür etti ve...

Trendyol Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'da transfer harekatı dört bir koldan devam ediyor. Sarı kırmızılılar listesindeki isimlerle temaslarını sürdürürken, iç transferde flaş bir gelişme yaşandı. Henüz Cimbom'la sözleşme yenilemeyen Yunus Akgün hakkında çarpıcı bir iddia geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)