Galatasaray'ın yeni yıldızı Real Madrid'den! Transferde büyük sürpriz

Galatasaray'da transfer operasyonu devam ediyor. Sarı kırmızılılar bir yandan Victor Osimhen transferine odaklanırken bir yandan da diğer bölgelere yapacağı takviyelere hız verdi. Bu doğrultuda Cimbom'un gündemine flaş bir isim geldi. Aslan, İspanya La Liga devi Real Madrid'in yıldızı için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)