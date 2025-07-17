CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Fatih Tekke: Boga'yı istiyorum Fatih Tekke: Boga'yı istiyorum 22:37
F.Bahçe ilk hazırlık maçına çıkıyor! Jhon Duran forma giyecek mi? F.Bahçe ilk hazırlık maçına çıkıyor! Jhon Duran forma giyecek mi? 22:37
G.Saray'da son dakika! Osimhen ve transfer... G.Saray'da son dakika! Osimhen ve transfer... 22:37
David Jurasek önemli açıklamalarda bulundu! David Jurasek önemli açıklamalarda bulundu! 22:37
Kartal'dan tatsız prova! Kartal'dan tatsız prova! 22:37
F.Bahçe'de yabancı sorunu! F.Bahçe'de yabancı sorunu! 22:37
Daha Eski
G.Saray'a Arjantinli 10 numara! G.Saray'a Arjantinli 10 numara! 22:36
Kyle Walker-Peters'ın gelişi ertelendi! Kyle Walker-Peters'ın gelişi ertelendi! 22:36
Rashford F.Bahçe'ye çok yakın! Flaş Mourinho detayı Rashford F.Bahçe'ye çok yakın! Flaş Mourinho detayı 22:36
Beşiktaş'ın Embolo teklifi ortaya çıktı! Beşiktaş'ın Embolo teklifi ortaya çıktı! 22:36
Cimbom'da Osimhen tartışması! Cimbom'da Osimhen tartışması! 22:36
Trabzonspor Puertas'ta ısrarcı! Trabzonspor Puertas'ta ısrarcı! 22:36
G.Saray'ın yeni yıldızı Real Madrid'den! Transferde büyük sürpriz
Osimhen'den Napoli'ye rest! Galatasaray...
Canlı altın ve döviz kuru takibi 17 Temmuz 2025
Magnezyumun gücünü keşfedin | İZLE