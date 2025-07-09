20 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARTILDI



Fotomaç'ta yer alan habere göre uzun boyu ile dikkat çeken genç kaleciyi isteyen sarı-kırmızılı yönetim, bu transfere ciddi bir bütçe ayırmış durumda. Avrupa'nın önemli liglerinden de talipleri bulunan Suzuki için 20 milyon euro'yu gözden çıkartan yönetim, Muslera gibi uzun yıllar kaleyi koruyabileceğini düşünüyor.