Galatasaray'da Lucumi pazarlığı! Galatasaray'da stoper konusunda takviye için yoğun mesai harcanıyor. Sarı kırmızılılarda yönetim bir süredir görüşme halinde olduğu Lucumi konusunda bir hamle daha yaptı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ Galatasaray Haberleri









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Savunmasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Jhon Lucumi için Bologna ile görüşmelerini sürdürüyor.

Takvim'in haberine göre; İtalyan kulübü, 1.87 boyundaki deneyimli defans oyuncusu için 25 milyon Euro talep ederken, Sarı-Kırmızılılar'ın bu rakamı 15 milyon Euro bandına çekmeye çalıştığı öğrenildi.