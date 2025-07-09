Galatasaray'da Lucumi pazarlığı!

Galatasaray'da stoper konusunda takviye için yoğun mesai harcanıyor. Sarı kırmızılılarda yönetim bir süredir görüşme halinde olduğu Lucumi konusunda bir hamle daha yaptı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Savunmasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Jhon Lucumi için Bologna ile görüşmelerini sürdürüyor.
Takvim'in haberine göre; İtalyan kulübü, 1.87 boyundaki deneyimli defans oyuncusu için 25 milyon Euro talep ederken, Sarı-Kırmızılılar'ın bu rakamı 15 milyon Euro bandına çekmeye çalıştığı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon 44 maçta forma giyen Lucumi, 1 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkat çekti. Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösterilen oyuncunun İtalyan kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılının yazına kadar devam ediyor.
Transferin gerçekleşmesi halinde tecrübeli stoperin, takım adına kilit bir rol oynaması bekleniyor. Kolombiyalı stoper, savunma hattındaki liderliği; top kapma yeteneği ve hava toplarındaki üstünlüğüyle tanınıyor.