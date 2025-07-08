Süper Loto sonuçları belli oldu

Milli Piyango'nun her hafta salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '8 Temmuz Salı Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 8 Temmuz 2025 Süper Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 6 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...