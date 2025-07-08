Galatasaray'da olağanüstü bir sezon geçiren Osimhen konusunda sarı kırmızılıları ısrarını sürdürüyor.
Al Hilal ile transfer yarışına giren Galatasaray teklifini yükseltti.
Sarı kırmızılar, Osimhen için Napoli'ye 75 milyon Euro teklif yaptı.
Taraflar arasında ödeme konusunda görüşmeler devam ediyor.
💥 GALATASARAY, OSIMHEN İÇİN TEKLİFİNİ YÜKSELTTİ!🎙️ @EmreeKaaplan: Galatasaray, Victor Osimhen için Napoli'ye 75 milyon avro teklif etti. Sarı-Kırmızılı ekip, 4 yıllık taksit halinde ödeme teklifinde bulundu. Napoli'nin yanıtı bekleniyor. Galatasaray yönetimi, İtalyan ekibinin… pic.twitter.com/nzoOAcdlK0— A Spor (@aspor) July 8, 2025