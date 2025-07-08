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Helin Kayıkçı Fenerbahçe Medicana'da Helin Kayıkçı Fenerbahçe Medicana'da 15:20
Galatasaray Thomas Jaeschke'yi kadrosuna kattı Galatasaray Thomas Jaeschke'yi kadrosuna kattı 15:15
F.Bahçe'de İrfan Can Kahveci gelişmesi! F.Bahçe'de İrfan Can Kahveci gelişmesi! 15:06
Abraham Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı Abraham Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı 14:29
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F.Bahçe Beko Nigel Hayes'e veda etti! F.Bahçe Beko Nigel Hayes'e veda etti! 11:42
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