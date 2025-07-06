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F.Bahçe'de sağlık kontrolleri başladı F.Bahçe'de sağlık kontrolleri başladı 16:10
Galatasaray'dan potada takviye Galatasaray'dan potada takviye 16:09
Galatasaray'da 27 milyon Euro'luk fiyasko! Transfer... Galatasaray'da 27 milyon Euro'luk fiyasko! Transfer... 15:41
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Gerçek ortaya çıktı! Hakan Çalhanoğlu ve Osimhen... Gerçek ortaya çıktı! Hakan Çalhanoğlu ve Osimhen... 14:13
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Galatasaray 1 numarasını buldu! Herkes ters köşe oldu Galatasaray 1 numarasını buldu! Herkes ters köşe oldu 09:53
Dursun Özbek'ten Başkan Erdoğan'a teşekkür Dursun Özbek'ten Başkan Erdoğan'a teşekkür 23:27
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Galatasaray'dan potada takviye
Galatasaray'da 27 milyon Euro'luk fiyasko! Transfer...
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