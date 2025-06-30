TRANSFER HABERİ: Napoli'den Osimhen'e uyarı! Kararını ver
Transfer döneminin en önemli isimlerinin başında gelen Victor Osimhen transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Transfer planlamasını Nijeryalı golcüden gelecek bonservis ile şekillendirmeyi amaçlayan İtalyan ekibi Napoli, Osimhen'den kararını bir an önce vermesini istedi. İşte detaylar...
Galatasaray'da tüm saatler Victor Osimhen'e ayarlı. Ülkesi Nijerya'da tatiline devam eden gol canavarı için zaman kısalıyor. 26 yaşındaki forvetin Cimbom ile kiralık sözleşmesi bugün bitiyor.
Cimbom'a henüz olumlu cevap vermese de kalacağına yönelik önemli işaretler veren Osimhen ile ilgili dün İtalya'da yayın yapan La Gazzetta dello Sport, önemli bir habere imza attı.
Fotomaç'ın La Gazzetta'dan derlediği habere göre, Napoli, Osimhen'in şu ana kadar karar vermemesi nedeniyle rahatsız. Geçtiğimiz sezon da buna benzer bir tablo ile karşılaşan Çizme ekibinin, Nijeryalı süper yıldıza "Kararını ver artık. Çünkü senden önemli bir gelir bekliyoruz" dedi.
Şu anda masada en güçlü aday Galatasaray. Olumsuz bir durumda Napoli'nin Victor Osimhen'i 15 Temmuz'da kampa davet edeceği dile getirildi.