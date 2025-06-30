TRANSFER HABERİ: Napoli'den Osimhen'e uyarı! Kararını ver

Transfer döneminin en önemli isimlerinin başında gelen Victor Osimhen transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Transfer planlamasını Nijeryalı golcüden gelecek bonservis ile şekillendirmeyi amaçlayan İtalyan ekibi Napoli, Osimhen'den kararını bir an önce vermesini istedi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.06.2025- 06:40