Süper Lig devlerinden Galatasaray'da geride kalan sezon sergilediği performansla büyük hayal kırıklığına neden olan Carlos Cuesta ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcuya son olarak transferde sürpriz talipli çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray geride kalan sezon çok büyük başarılara imza attı ve sezonu 2 kupayla tamamladı. Sarı-kırmızılılarda bu başarıya karşın bazı isimler sergiledikleri performansla tam bir hayal kırıklığı yaşattı.