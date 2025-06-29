TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Cuesta'ya sürpriz talip!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da geride kalan sezon sergilediği performansla büyük hayal kırıklığına neden olan Carlos Cuesta ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcuya son olarak transferde sürpriz talipli çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray geride kalan sezon çok büyük başarılara imza attı ve sezonu 2 kupayla tamamladı. Sarı-kırmızılılarda bu başarıya karşın bazı isimler sergiledikleri performansla tam bir hayal kırıklığı yaşattı.
Cimbom'da performansıyla eleştiri oklarını üzerine çeken futbolculardan birisi de Carlos Cuesta oldu.
Galatasaray'da yolların ayrılması planlanan Kolombiyalı oyuncuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Fotomaç'ın haberine göre Cimbom'da beklenen performansı gösteremeyen Kolombiyalı stopere Meksika'dan talip olduğu bildirildi.
Kısa süre içerisinde 26 yaşındaki futbolcunun durumu netlik kazanacak.