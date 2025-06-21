TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo'nun talipleri artıyor! İşte o takımlar!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, kadro planlaması ve kiralıktan dönecek futbolcuların geleceği şekilleniyor. Çizme basını sezonu kiralık olarak Fiorentina'da tamamlayan Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonu kullanılmayacağını ancak oyuncuya 3 kulübün talip olduğunu iddia etti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sezonu çifte kupayla tamamlayan ve artık gözünü Şampiyonlar Ligi'nde başarıya diken Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Leroy Sane transferi ile sezona flaş bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılarda yeni sezonun kadro planlaması da yavaş yavaş şekilleniyor.
2 sezondur farklı kulüplere kiralanan ancak kiralandığı kulüpler tarafından opsiyonu kullanılmayarak Cimbom'a geri dönen Nicolo Zaniolo için İtalya basınından flaş bir iddia gündeme geldi.
Tuttomercato'nun haberine göre, Fiorentina Zaniolo'nun 15.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı, ancak Premier Lig'in yeni ekibi Sunderland, Villarreal ve Al-Nassr'ın oyuncuyu transfer etmek için yakından takip ettiği aktarıldı.
2022/2023 sezonunun devre arasında 15 milyon Euro bedelle Roma'dan transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasını yalnızca 12 kez giyerken 5 gol ve 1 asist kaydetti.
İtalyan hücumcu, 2023/2024 sezonunu Aston Villa'da, 2024/2025 sezonunun ilk yarısını Atalanta'da ve ikinci yarısını Fiorentina'da kiralık olarak geçirmişti.
Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden Zaniolo'nun Transfermarkt verilerine göre 12 milyon Euro değeri bulunuyor.