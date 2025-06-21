TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo'nun talipleri artıyor! İşte o takımlar!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, kadro planlaması ve kiralıktan dönecek futbolcuların geleceği şekilleniyor. Çizme basını sezonu kiralık olarak Fiorentina'da tamamlayan Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonu kullanılmayacağını ancak oyuncuya 3 kulübün talip olduğunu iddia etti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.06.2025- 10:18