TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş Carlos Cuesta kararı! Yollar ayrılacak mı?

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, gösterdiği düşük performansla beklentilerin altında kalmıştı. Sarı kırmızılılardaki geleceği soru işareti olan Kolombiyalı futbolcunun, yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceği belirtilmişti. Transfer planlamalarını yürüten yönetim de Cuesta'nın geleceğine dair son kararını verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık gündeme geldi.

Ocak ayında Belçika temsilcisi Genk'ten 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen Carlos Cuesta için yolun sonu göründü.