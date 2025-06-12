Galatasaray, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sarı kırmızılı taraftarları "Bu gece 00.00’da İstanbul’un gözcüsünde ne yaşanacak?" ifadeleriyle youtube kanalına davet etmişti. G.Saray bu duyurusunun ardından gece yarısı Galata Kulesi'nde ışık gösterisi gerçekleştirdi. İşte o anlar...

En son Leroy Sane'yi renklerine bağlayarak taraftarlarını mest eden Galatasaray'dan gece yarısı ışık gösterisi geldi.

Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından saat 22.50'de, "Bu gece 00.00'da İstanbul'un gözcüsünde ne yaşanacak?" şeklinde bir paylaşım yapıldı. Galatasaray'ın paylaşımında yer alan, "Tarihe geçecek o anlar" ifadeleri sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşımın ardından saat 00.00'yi beklemeye geçti.

IŞIK GÖSTERİSİ YAPILDI

Galatasaray, 00.00'de YouTube'da, "Şampiyonlar Ligi ışıklarını yakıyoruz." başlığıyla bir yayın başlattı ve Galata Kulesi'nde ışık gösterisi gerçekleştirildi.

Galata Kulesi'nden yapılan yayında Şampiyonlar Ligi müziği ile aslan kükremesi ekranlara geldi. Sarı-kırmızılıların yayınında daha sonra ise Leroy Sane ekranlara geldi.

İşte o anlar...