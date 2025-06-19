Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sponsorluk anlaşmasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundular. Sarı-kırmızılı ekipte Kavukcu, Osimhen'in transferine dair son durumu açıkladı.

İŞTE KAVUKCU'NUN AÇIKLAMALARI

"SANE TRANSFERİNİ GİZLİ YÜRÜTTÜK"

Leroy Sane transferi Ocak ayında başladı ve hocamızın ilk sırasındaydı. Çok gizli transfer süreci yürüttük. Bunu çok güzel bir şekilde başardık. Çok farklı rakamlar vardı masada, Arsenal vardı. Sane geldiği dönem hemen başka transferler konuşuldu. Acele etmemiz lazım. Biz bu seneyi ve önümüzdeki seneyi planlıyoruz. Bu sene yaptığımız transferlerin rakamları, seneye önümüze çıkmamalı.

"OYUNCULAR G.SARAY'A GELMEK İSTİYOR"

Avrupa basını Leroy Sane'yi konuşuyor, biz de ise farklı isimler konuşuyor. Sabah, akşam sürekli farklı isimleri getiriyorsunuz. Leroy Sane, Galatasaray'a geldiği için çok mutlu. Nereye geldiğini çok iyi biliyor. Galatasaray bir oyuncuya gitmeden artık hepsi gelmek istiyor. Çünkü projemiz çok büyük. Başkanın üç senede koyduğu proje, geldiğimiz ekonomik durumu gösteriyor. Galatasaray bugün çok farklı bir yere geldi.

OSIMHEN'İN TRANSFERİ HAKKINDA

Victor Osimhen'in Ocak ayında kalması lazımdı. O zaman da Al Hilal vardı. Galatasaray artık dünyadaki rakiplerini düşünüyor. Bunlardan tek farkımız yayın gelirlerimizdi. Onun dışındaki gelirleri sağlayabiliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Osimhen için masada varız. Avrupa'daki kulüplerden daha iyi rakam sunduk, Napoli ile de görüştük. Osimhen'in karar vermesi lazım. Arap kulüpleri devlet desteği alıyor ve yarışta farklı noktaya geliyorlar. Sadece para değil, sponsorlar desteği ile Pasifik Holding'den de destek alacağız. Bunu şimdi ilk kez ona da söylüyorum. Fatih Bey çok istediği için Osimhen'den büyük destek alacağımızı düşünüyoruz. Dünya'daki takımlarla savaşacak kadro kurmak istiyoruz. Uyumadan çalışıyoruz.