Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulunuyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

İŞTE ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI

"ÖNEMLİ TRANSFERLER OLACAK"

Galatasaray'ın misyonu var. Galatasaray, Türk sporunu Avrupa ve dünyada temsil etme durumunda kaldığı için en üst seviyede bu misyonunu tamamlamak zorunda. Şampiyonlar Ligi'ne direk katılacağımız için takımı erken hazırlamak adına bazı önemli transferleri mümkün olduğu kadar çabuk yapmak istiyor. Çok önemli hazırlıklarımız var.

"HAKAN ÇALHANOĞLU İLE GÖRÜŞTÜK VE..."

Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yanlış anlaşılan bir konuşma var. Göz bebeğimiz, Milli Takım'ın kaptanı, başarılı ve önemli bir oyuncu. Hakan Çalhanoğlu'nu her takım ister. Onunla ilgili görüşmem transfer değildi. Bir arkadaşımla beraberken yanlarında bir grup vardı ve Hakan ile telefonda görüşüyorlardı. 'Galatasaray Başkanı da yanımda ve merhabalaşmak istiyor' dedi. Galatasaraylı olduğunu söyledi, ben de sağlığını sordum, başarılar diledim. Onun ağabeyi gibiyim. Böyle bir imkan doğduğu zaman görüşür ve başarılar dilerim. Bu bir transfer görüşmesi değildi.