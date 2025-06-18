TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a transferde kötü haber!

Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. İlk transferini Leroy Sane ile gerçekleştiren sarı-kırmızılıların, adı birçok yıldız isimle anılmaya devam ediyor. Aslan'ın 10 numara ve sağ kanat pozisyonu için kadrosuna katmayı düşündüğü Bernardo Silva transferinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.06.2025- 11:05 Güncelleme Tarihi: 18.06.2025- 11:09