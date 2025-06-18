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Beşiktaş kura çekimi CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi kurası ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş kura çekimi CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi kurası ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 10:28
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