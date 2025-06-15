TRANSFER HABERİ: Elias Jelert'e talip çıktı! Bundesliga ekipleri peşinde
Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray, transfere de hızlı girdi. Leroy Sane'yi kadrosuna katarak transferde bombayı patlatan sarı-kırmızılılarda, gelecek sezon takımda düşünülmeyen Elias Jelert için Bundesliga'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Transfer sezonuna Leroy Sane'yi kadrosuna katarak baomba gibi bir giriş yapan Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması çalışmaları devam ediyor.
Fernando Muslera ve Dries Mertens gibi iki tecrübeli ismin ayrılmasının ardından sarı-kırmızılılar, kiralık sözleşmesi sona eren Victor Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katabilmek için yoğun çaba harcıyor.
Öte yandan kadroda Okan Buruk'un performansından memnun olmadığı isimlerle de yolları ayırmayı düşünen Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz yaz büyük umutlarla kadroya katılan ancak beklentilerin oldukça altında kalan Danimarkalı sağ bek Elisa Jelert'e Bundesliga ekiplerinin talip olduğu ortaya çıktı.
Sky.de'nin haberine göre, Bundesliga ekiplerinin 22 yaşındaki sağ bekin durumunu takip ettiği aktarılırken, bu ekipler arasında en ciddi ilgiye sahip olanın Wolfsburg olduğu öğrenildi.
2024 yazında Danimarka ekibi Kopenhag'dan 9 milyon Euro'luk bedelle Galatasaray'a katılan Jelert, sarı-kırmızılı formayı 35 kere giyerken 1 de gol kaydetti.
Wolfsburg ve ismi açıklanmayan Bundesliga ekiplerinin yanı sıra, Kopenhag'ın eski futbolcusunu 5 milyon Euro'luk bedelle geri almaya hazır olduğu da iddia edildi.
Bir sağ bek arayışında olduğu bilinen Galatasaray'ın, Okan Buruk'un da performansından memnun olmadığı Danimarkalı savunmacının takımdan ayrılmasına sıcak baktığı biliniyor..
Cimbom ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Elias Jelert'e Transfermarkt verilerine göre 7.5 milyon Euro değer biçiliyor.