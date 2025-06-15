TRANSFER HABERİ: Elias Jelert'e talip çıktı! Bundesliga ekipleri peşinde

Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray, transfere de hızlı girdi. Leroy Sane'yi kadrosuna katarak transferde bombayı patlatan sarı-kırmızılılarda, gelecek sezon takımda düşünülmeyen Elias Jelert için Bundesliga'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.06.2025- 09:53 Güncelleme Tarihi: 15.06.2025- 09:54