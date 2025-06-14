TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Sacha Boey gelişmesi! B.Münih'ten açıklama...

Leroy Sane transferi ile sezona iddialı bir giriş yapan Galatasaray, Bayern Münih'ten bir ismi daha kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Sarı-kırmızılılar 30 milyon Euro bedelle Bavyera ekibine sattığı Sacha Boey için tekrar devreye girdi. Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl Fransız futbolcunun transferiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.06.2025- 10:37 Güncelleme Tarihi: 14.06.2025- 10:40