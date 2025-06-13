Uzun yıllar Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci transferi için kolları sıvayan sarı kırmızılı ekibin listesinde yer alan dünyaca ünlü isimlerden biri de Alisson Becker.

Liverpool forması giyen Alisson için Galatasaray'ın girişimde bulunduğu öne sürüldü.

Sky.de'nin haberine göre, Galatasaray, 32 yaşındaki file bekçisine teklifte bulundu.

TEKLİFE OLUMSUZ YANIT

Sarı kırmızılı ekibin teklifine Alisson'un olumsuz yanıt verdiğini aktaran Sky.de, Brezilyalı eldivenin 2026'da oynanacak Dünya Kupası'na odaklandığını ve Liverpool'la 2027'de sona erecek sözleşmesi sonrası opsiyonun devreye girmesini umduğunu belirtti.

ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR

Alisson'un uzun vadeli plan yapmadığı da belirtilirken, Brezilya ekiplerinden Internacional'e geri dönmeye de sıcak baktığı öne sürüldü.

13 MAÇTA GOL İZNİ VERMEDİ

Alisson Becker, geride kalan sezonda Premier Lig devi Liverpool formasını 35 maçta giydi ve 13'ünde kalesini gole kapattı.

Sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek olan Alisson Becker'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

Internacional altyapısında yetişen Alisson Becker daha sonra Roma ve Liverpool'da oynadı. Alisson Becker, Brezilya Milli Takımı'nda 73 kez süre aldı.