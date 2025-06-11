Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Leroy Sane, sağlık kontrolleri ve resmi işlemler için İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcuya Atatürk Havalimanı'nda sarı kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

29 yaşındaki kanat oyuncusunun sağlık kontrollerinin ardından imza atması bekleniyor. İşte Leroy Sane'nin ilk açıklamaları...

"BENİM İÇİN ÇOK ŞEY İFADE EDİYOR"

Yıldız oyuncunun ilk açıklamaları, "Daha önce de burada oynadım, inanılmaz bir atmosfer vardı. Bana karşı çok seslilerdi ama artık benim yanımda olacaklar. Galatasaray taraftarı adına oynayacağım için çok heyecanlıyım." oldu.

Taraftarların yoğun ilgisine dair konuşan Sane, "Taraftara çok minnettarım. Bu saatte buraya gelmeleri benim için çok şey ifade ediyor." dedi.

"G.SARAY BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Galatasaray'ı seçme sebebi sorulduğunda Alman yıldız, "Birçok teklif vardı. Ancak Galatasaray bir bütün olarak beni çok etkiledi. Hem atmosfer, hem kulübün büyüklüğü, hem atmosfer ve en önemlisi çok istemeleri beni etkiledi. Çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Sarı kırmızılı yönetim ile imza parası dahil senelik 11 milyon Euro'ya anlaşma sağlayan Sane, Haziran 2028'de son bulacak bir sözleşme imzalayacak. Alman yıldızın forma numarası ise '10' olacak.

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