Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması

Galatasaray yeni sezonun ilk transferini Leroy Sane ile yapacak.

Sarı kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de istediği Alman yıldız için resmi açıklamayı yaptı.

Leroy Sane, Galatasaray'da 10 numaralı formayı giyecek.

İŞTE G.SARAY'IN AÇIKLAMASI:

Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané'nin, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır.