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Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması 23:38
Fenerbahçe'den Mitrovic hamlesi! Fenerbahçe'den Mitrovic hamlesi! 22:43
Yönetim kararını verdi! Jose Mourinho... Yönetim kararını verdi! Jose Mourinho... 18:38
Fenerbahçe'de flaş ayrılık: Resmen açıklandı Fenerbahçe'de flaş ayrılık: Resmen açıklandı 18:13
Galatasaray'da Leroy Sane gelişmesi... Galatasaray'da Leroy Sane gelişmesi... 17:50
Kamiah Smalls, Galatasaray'da Kamiah Smalls, Galatasaray'da 17:30
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Al Hilal'in yeni hedefi En-Nesyri! Al Hilal'in yeni hedefi En-Nesyri! 15:57
Papara Park çevresi ve altındaki dükkanların kullanım hakkı Trabzonspor'a tahsis edildi Papara Park çevresi ve altındaki dükkanların kullanım hakkı Trabzonspor'a tahsis edildi 15:14
Monaco Uğurcan için teklif yükseltti! Monaco Uğurcan için teklif yükseltti! 15:09
Gedson Fernandes’e Serie A'dan talip! Gedson Fernandes’e Serie A'dan talip! 14:41
Beşiktaş'ın Elan Ricardo kararı Beşiktaş'ın Elan Ricardo kararı 14:14
Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması
Galatasaray'da Leroy Sane gelişmesi...
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