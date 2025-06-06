TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da kalede öncelik yabancı!
14 yıllık Fernando Muslera döneminin ardından yeni bir kaleci arayışında olan Galatasaray, en geride yabancı bir isme güvenmeyi tercih ediyor. Sarı-kırmızılıların listesinin en üst sırasında yer alan Lunin ve Oblak'ın ardından PAOK forması giyen Hırvat Dominik Kotarski'yi de yakından takip ettiği öğrenildi. İşte detaylar...(GS spor haberi)
Cimbom'da kaleci transferi için mesai yoğunlaştı. 14 yıl forma giyen Fernando Muslera ile vedalaşan Galatasaray, çok iyi bir kaleci arıyor. Muslera'nın yokluğunu aratmayacak bir isim isteyen sarı- kırmızılı birçok önemli isimle görüşüyor.
Fotomaç'ın haberine göre, Atletico Madrid'den Jan Oblak ve Real Madrid'den Andriy Lunin'i takip eden Aslan, PAOK'un Hırvat kalecisi Kotarski'yi de izliyor.
Sarı-kırmızılılar, son dönemde gösterdiği performansla Avrupa'da birçok kulübün yakından takip ettiği 25 yaşındaki Kotarski'yi listesine dahil etti. PAOK ile kontratı 2028'de sona erecek. Bu sezon Yunan ekibinde 46 resmi maça çıkan Hırvat file bekçisi, ciddi bir çıkış yakaladı.
Öte yandan Yunan basınında; PAOK'un Kotarski için 10 milyon euro bonservis bedeli istediği vurgulandı.
BERKE BAYRAM SONRASI
Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından Galatasaray'da '1' numaralı formayı giyecek isim için bekleyiş sürüyor. Sarı-kırmızılıların Berke Özer'i beklettiği öğrenildi. Eyüpspor'un 25 yaşındaki kalecisiyle büyük ölçüde anlaşma sağlandığı öğrenilirken, bayram sonrası anlaşmanın resmi olarak açıklanmasına kesin gözle bakıyor.