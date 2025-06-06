Haberler Galatasaray Haberleri TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da kalede öncelik yabancı!

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da kalede öncelik yabancı! 14 yıllık Fernando Muslera döneminin ardından yeni bir kaleci arayışında olan Galatasaray, en geride yabancı bir isme güvenmeyi tercih ediyor. Sarı-kırmızılıların listesinin en üst sırasında yer alan Lunin ve Oblak'ın ardından PAOK forması giyen Hırvat Dominik Kotarski'yi de yakından takip ettiği öğrenildi. İşte detaylar...(GS spor haberi) Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.06.2025- 06:40









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Cimbom'da kaleci transferi için mesai yoğunlaştı. 14 yıl forma giyen Fernando Muslera ile vedalaşan Galatasaray, çok iyi bir kaleci arıyor. Muslera'nın yokluğunu aratmayacak bir isim isteyen sarı- kırmızılı birçok önemli isimle görüşüyor.

Fotomaç'ın haberine göre, Atletico Madrid'den Jan Oblak ve Real Madrid'den Andriy Lunin'i takip eden Aslan, PAOK'un Hırvat kalecisi Kotarski'yi de izliyor.