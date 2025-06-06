GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Al-Hilal'den Osimhen için yeni hamle! Teklif yükselttiler

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, Victor Osimhen'i kadrosuna katmak adına yoğun çaba sarf ediyor. Ancak sarı-kırmızılıların bu yarıştaki rakibi Al-Hilal, Nijeryalı yıldızdan vazgeçmiş değil. Suudi-Arabistan ekibi, Osimhen'i ikna etmek için yeni ve daha yüksek bir teklif sundu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.06.2025- 23:06 Güncelleme Tarihi: 06.06.2025- 23:22