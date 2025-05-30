Trendyol Süper Lig'de heyecan, 38. hafta maçlarıyla sona eriyor. Sezonun son perdesinde Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir’i konuk edecek. Şampiyonluğu haftalar öncesinden garantileyen sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmayla birlikte sezonu taraftarı önünde galibiyetle kapatmak istiyor. Okan Buruk yönetiminde yalnızca bir kez mağlubiyet yaşayan Cimbom, sezonu güzel bir finalle taçlandırmayı hedefliyor. Öte yandan Başakşehir ise ligi 5. sırada bitirmeyi garantiledi. Avrupa kupalarına katılma biletini cebine koyan turuncu-lacivertliler, güçlü rakibi karşısında prestij niteliği taşıyan bu mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor. Bu önemli maçta Galatasaray’ın efsane kalecisi Fernando Muslera ve deneyimli yıldızı Dries Mertens’in, bu karşılaşmayla birlikte sarı-kırmızılı formaya veda etmesi bekleniyor. Peki, Galatasaray–RAMS Başakşehir maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de perde kapanıyor, 38. hafta karşılaşmaları futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Sezonun son haftasında Galatasaray ile RAMS Başakşehir, kozlarını paylaşacak. 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak noktalayan sarı-kırmızılı ekip, bu anlamlı karşılaşmada taraftarının önünde görkemli bir veda yapmak istiyor. Sezon boyunca sadece bir kez yenilgi yüzü gören Okan Buruk'un öğrencileri, son iç saha maçında hata yapmadan üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Maçın duygusal yönü ise ayrı bir başlık açıyor. Galatasaray'ın efsane kaptanı Fernando Muslera ile tecrübeli yıldızı Dries Mertens'in bu karşılaşmayla birlikte sarı-kırmızılı formaya veda etmeleri bekleniyor. Rakip Başakşehir ise sezona damga vuran performanslardan birine imza atarak ligi 5. sırada tamamlamayı garantiledi. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, zorlu deplasmanda güçlü rakibine karşı dirençli bir futbol sergileyerek sezonu puanla kapatmak istiyor. Peki, Galatasaray–RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı 30 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Başakşehir maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Cuesta, Eren, Kaan, Lemina, Sara, Barış, Mertens, Osimhen

RAMS Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Ba, Operi, Berat, Kemen, Umut, Yusuf Sarı, Brnic, Figueiredo

GALATASARAY SEZONU GALİBİYETLE KAPATMAK İSTİYOR

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve 5. yıldızı takmayı başaran Galatasaray, ligin son haftasında Başakşehir'i mağlup etmek istiyor. Evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemeyen Okan Buruk'un öğrencileri, oynadığı 35 maçta 29 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 92 puan aldı. Turuncu-lacivertliler ise 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda topladığı 54 puanla 5. sırada bulunuyor.

FERNANDO MUSLERA VE DRIES MERTENS'E VEDA

Galatasaray'da 2 futbolcu, Başakşehir maçıyla sarı-kırmızılılara veda edecek. 14 sezondur kaleyi koruyan ve takımın kaptanı olan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera son kez sahaya çıkacak. 3 sezondur takımda olan Belçikalı futbolcu Dries Mertens de son maçını oynayacak.

Galatasaray'da özel izinli olan ve ülkesine giden Lucas Torreira ile Alvaro Morta, Başakşehir maçında görev alamayacak. Sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ile Abdülkerim Bardakcı da sahada olmayacak.

VICTOR OSIMHEN İSTATİSTİKLERİ İLE ZİRVEDE

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, bu sezon farklı kulvarda attığı gollerle takımının kazanmasında önemli rol oynuyor. Trendyol Süper Lig'de 25, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda da 5 gol kaydeden 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplam 36 gol attı. Süper Lig'de krallık yarışında zirvede bulunan Osimhen, hem kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor hem de Türk futbolunda en golcü yabancı futbolcu rekorunun da sahibi olarak yer alıyor.

CİMBOM 10 MAÇTIR KAZANIYOR

Bu sezon en son Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray, daha sonraki 10 karşılaşmayı kazandı. Sarı-kırmızılılar, ligde Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor, Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor ve Göztepe, Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe, Konyaspor ve Trabzonspor'u mağlup etti.

EN ÇOK GOL ATAN VE EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray savunma ve hücum istatistiklerinde ilk sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı 35 müsabakada kalesinde 31 gol gördü ve en az gol yiyen takım olarak yer aldı. Aslan ayrıca ligde toplamda da 14 kez gol yemeden maçı tamamladı. Ligde rakip fileleri 89 kez havalandıran Galatasaray, bu alanda da en çok gol atan ekip olarak zirvede bulunuyor.

RAMS PARK'TA KAYBETMİYOR

Sezonun son maçına evinde çıkacak Galatasaray, ligde burada oynadığı 17 müsabakada 14 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve topladığı 45 puanla bu alanda da zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, sahasında son olarak Kayserispor ile oynadı ve rakibini 3-0 mağlup etti.

GALATASARAY İLE BAŞAKŞEHİR ARASINDA 34. RANDEVU

Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'de bugüne kadar 33 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 18 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 8 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın 58 golüne, Başakşehir 38 golle karşılık verdi.

DİKKAT ÇEKEN SKORLAR

Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2022-2023 sezonunun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçta 7-0'lık sonuçla aldı. Başakşehir ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, ev sahibi olduğu maçlarda elde etti. Turuncu-lacivertli takım, rakibini 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da 4-0 mağlup etti.

GALATASARAY'DAN BAŞAKŞEHİR'E ÜSTÜNLÜK

İki takım arasında oynanan 8'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6, turuncu-lacivertliler de 1 kez galip geldi. 3 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Başakşehir ile yaptığı 16 müsabakada rakibine ciddi üstünlük kurdu. Galatasaray, turuncu-lacivertlileri konuk ettiği maçların 9'unu kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu. Sahasındaki müsabakalarda 31 gol atan Galatasaray, kalesinde 15 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertlilerle yaptığı son 5 Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı.

OKAN BURUK İLE ÇAĞDAŞ ATAN 9. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan bugüne kadar 8 kez rakip oldu. Oynadıkları mücadelelerde Buruk; Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Atan ise Alanyaspor, Kayserispor ve Başakşehir'in başındaydı. Bu maçlarda Okan Buruk'un ekipleri 4, Çağdaş Atan'ın takımları ise 2 galibiyet aldı, 2 müsabaka da berabere sona erdi.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-RAMS Başakşehir maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Deniz Caner Özaral yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Faruk Gültekin üstlenecek.

Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi Halil Umut Meler olurken, AVAR'da ise Mehmet Salih Mazlum görev yapacak.