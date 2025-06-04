GALATASARAY HABERİ - Osimhen kararını bu hafta veriyor! "Kalıyorum" müjdesi gelecek mi?
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Bu sezon Galatasaray formasıyla sergilediği başarılı performansla birçok kulübün transfer listesine giren Victor Osimhen'in geleceği netleşmek üzere. Nijeryalı golcünün bu hafta sonuna kadar kararını duyurması beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Osimhen'in sarı-kırmızılı ekipte kalma ihtimali yeniden gündeme geldi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 04.06.2025- 06:40