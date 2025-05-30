Galatasaray'da 2011 yılında başlayan ve pek çok kupayla süslenen Fernando Muslera dönemi, resmen sona erdi.

Sarı kırmızılı formayla son maçına Başakşehir karşısında çıkan tecrübeli file bekçisi, 88. dakikada büyük alkışlar eşliğinde yerini Günay Güvenç'e bıraktı. Muslera'yı saha kenarına takım arkadaşları omuzlarda taşıdı.

Muslera daha sonra saha kenarında, Galatasaray'a ilk geldiğinde giydiği 25 numaralı formayı tekrar giydi.

MAÇ ÖNCESİ SEVGİ SELİ

Galatasaray - Başakşehir maçı öncesinde ısınmak için sahaya adım atmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar Fernando Muslera'yı uzun süre alkışladı.

Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulunduğu 38 yaşındaki file bekçisi için "Büyük kaptan" ve "Bu taraftar seninle gurur duyuyor" şeklinde tezahüratlar yaptı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kale arkasında Muslera için İspanyolca "Sen her zaman bizim efsanemiz olacaksın" yazılı pankart açtı.