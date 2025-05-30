Trendyol Süper Lig'de heyecan, 38. hafta maçlarıyla sona eriyor. Sezonun son perdesinde Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir’i konuk ediyor. Şampiyonluğu haftalar öncesinden garantileyen sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmayla birlikte sezonu taraftarı önünde galibiyetle kapatmak istiyor. Okan Buruk yönetiminde yalnızca bir kez mağlubiyet yaşayan Cimbom, sezonu güzel bir finalle taçlandırmayı hedefliyor. Öte yandan Başakşehir ise ligi 5. sırada bitirmeyi garantiledi. Avrupa kupalarına katılma biletini cebine koyan turuncu-lacivertliler, güçlü rakibi karşısında prestij niteliği taşıyan bu mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor. Bu önemli maçta Galatasaray’ın efsane kalecisi Fernando Muslera ve deneyimli yıldızı Dries Mertens, bu karşılaşmayla birlikte sarı-kırmızılı formaya veda ediyor. Galatasaaray-RAMS Başakşehir karşılaşmasının haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'de perde kapanıyor, 38. hafta karşılaşmaları futbolseverleri ekran başına kilitlemeye başladı. Sezonun son haftasında Galatasaray ile RAMS Başakşehir, kozlarını paylaşıyor. 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak noktalayan sarı-kırmızılı ekip, bu anlamlı karşılaşmada taraftarının önünde görkemli bir veda yapmak istiyor. Sezon boyunca sadece bir kez yenilgi yüzü gören Okan Buruk'un öğrencileri, son iç saha maçında hata yapmadan üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Maçın duygusal yönü ise ayrı bir başlık açıyor. Galatasaray'ın efsane kaptanı Fernando Muslera ile tecrübeli yıldızı Dries Mertens bu karşılaşmayla birlikte sarı-kırmızılı formaya veda ediyor. Rakip Başakşehir ise sezona damga vuran performanslardan birine imza atarak ligi 5. sırada tamamlamayı garantiledi. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, zorlu deplasmanda güçlü rakibine karşı dirençli bir futbol sergileyerek sezonu puanla kapatmak istiyor.

GALATASARAY-RAMS BAŞAKŞEHİR KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

GALATASARAY-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı 30 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de başladı.

GALATASARAY-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Başakşehir maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

MAÇIN 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Jakobs, Cuesta, Davinson, Frankowski, Berkan, Kaan, Mertens, Ahmed Kutucu, Yusuf, Osimhen

RAMS Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Ba, Operi, Umut, Yusuf, Ömer Ali, Berat, Figueiredo, Keny

MUSLERA, "BÜYÜK KAPTAN" TEZAHÜRATIYLA KARŞILANDI

Fernando Muslera, sahaya taraftarın sevgi gösterileriyle çıktı.

Müsabaka öncesinde ısınmak için sahaya adım atmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Muslera'yı çok güçlü alkışladı. Taraftarlar, uzun süre sevgi gösterisinde bulunduğu 38 yaşındaki file bekçisi için "Büyük kaptan" ve "Bu taraftar seninle gurur duyuyor." şeklinde tezahüratlar yaptı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kale arkasında Muslera için İspanyolca "Sen her zaman bizim efsanemiz olacaksın" yazılı pankart açtı.

Galatasaray'daki 14. sezonunu tamamlayarak ülkesine dönecek Muslera, sarı-kırmızılı formayla 551. resmi maçına çıktı. Birçok rekora imza atan Muslera, Galatasaray kariyerinde 8'i Süper Lig, 5 Ziraat Türkiye Kupası ve 6 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

MERTENS, "DALYA" İLE VEDA ETTİ

Dries Mertens, Süper Lig'de 100 müsabakaya ulaştı.

Mertens, Başakşehir mücadelesine kadar 2022-23 sezonu öncesinde transfer olduğu Galatasaray'da 135 karşılaşmada ter döktü. 38 yaşındaki yıldız futbolcu, Süper Lig'de ise 99 maçta sarı-kırmızılı formayı ıslattı.

Başakşehir maçıyla ligde 100. kez sahaya çıkan Mertens, toplamda 24 kez fileleri havalandırıp 3 Süper Lig, birer Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa şampiyonluğuna ulaştı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mertens için "Bizim için yaptığın her şeye teşekkürler" yazılı pankart açtı.

5. YILDIZA ÖZEL KOREOGRAFİ

Galatasaray taraftarı, Süper Lig'deki 25. şampiyonluk ve 5. yıldız için özel koreografi düzenledi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, üç tribünü kapsayan 2 aşamalı bir koreografiye imza attı. İlk gösteride kuzey tribününde kartonlarla Okan Buruk resmi oluşturuldu. Buruk için "The Winner One" (Kazanan) ifadesi yer aldı. Doğu tribününde ise Fenerbahçe'nin 2014 yılında dördüncü yıldız için attığı "Yükleniyor" tivitine vurgu yapılarak başkan Dursun Özbek'in "Onlar dördüncü yıldızı takmadan biz beşinci yıldızı takarız" sözü yazıldı. Güney tribününde ise 25. şampiyonluğa atıfla 25 rakamı oluşturuldu.

Koreografinin ikinci bölümünde ise doğu tribününde 5 yıldız üzerinde "İlk ve tek" yazıldı. Bu sırada Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın basına yansıyan "Geliyoruz" sözü stat hoparlöründen verildi.

YUSUF, LİGDE İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu Yusuf Demir, ilk kez Süper Lig maçına 11'de başladı.

Sarı-kırmızılı formayı 12'si Süper Lig'de olmak üzere toplamda 22 resmi maçta terleten Yusuf, 23. müsabakasına Başakşehir karşısında çıktı. Ligdeki maçların tamamında sonradan oyuna giren 21 yaşındaki futbolcu, ilk kez başlangıç kadrosunda yer aldı.

OSIMHEN'E ŞARKILI "GİTME" MESAJI

Galatasaray'da Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için "Gitme" mesajı içeren şarkı çalındı.

İtalya'nın Napoli takımından kiralık olarak forma giyen Osimhen, son kez RAMS Park'a çıktı. Galatasaray'da devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmayan 26 yaşındaki santrfor, maç öncesinde zemini kontrol etmek için sahaya çıkınca taraftarların tezahüratıyla karşılaştı. Bu sırada stat hoparlöründen Nazan Öncel'in "Gitme kal bu şehirde" şarkısı çalındı.

Ayrıca tribünlerden sık sık, "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor" tezahüratları yükseldi.

GÖZTEPE MAÇININ 11'İNDE 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de son oynadıkları Göztepe maçının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, ligin 37. haftasında deplasmanda İzmir temsilcisiyle yapılan maçın ilk 11'inde oynattığı Günay Güvenç, Kerem Demirbay'ı yedeğe çekerken Alvaro Morata'ya ise milli takıma gideceği için özel izin verdi.

Buruk, bu oyuncuların yerine Fernando Muslera, Yusuf Demir ve Victor Osimhen'i sahaya sürdü.

BAŞAKŞEHİR'DEN ALKIŞ KORİDORU

RAMS Başakşehirli futbolcular, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı alkışladı.

Müsabaka öncesinde soyunma odası tünelinin önünde koridor oluşturan turuncu-lacivertli futbolcular, sarı-kırmızılı meslektaşlarını alkışlayarak şampiyonluklarını kutladı.

BERKAN'A 150. MAÇ HEDİYESİ

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı formayla 150. resmi maçına çıkan Berkan Kutlu'ya forma hediye etti.

Başkan Özbek, maç öncesinde düzenlenen törende Berkan'a arkasında 150 yazan formayı verdi.

ALİ ASAF İÇİN BALONLAR UÇURULDU

Kanser hastalığını yenen 3 yaşındaki Ali Asaf Demir için balon uçuruldu.

Sekiz aylıkken yakaladığı hastalığı yenen 3 yaşındaki Ali Asaf için babasının çağrısıyla Sancaktepe'de binlerce kişinin katılımıyla balon uçurma etkinliği düzenlenmişti.

Galatasaray Kulübü, Ali Asaf ve ailesini Başakşehir maçında konuk etti. Maç öncesi başkan Dursun Özbek ile sahaya çıkan Ali Asaf, orta sahada gökyüzüne balonlar bıraktı.