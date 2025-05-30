Trendyol Süper Lig'in 38. ve son hafta karşılaşmasında Galatasaray, konuk ettiği RAMS Başakşehir FK karşısında penaltı kazandı. İşte detaylar...(GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig 2024/2025 sezonu 38. hafta mücadelesinde şampiyon Galatasaray, Rams Başakşehir karşısında penaltı.

15. dakikada Victor Osimhen ile Ousseynou Ba arasında yaşanan ikili mücadelede Osimhen rakibinin elle oynadığı gerekçesiyle yoğun bir şekilde itiraz etti. Karşılaşmanın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy ilk etapta devam kararı verse, VAR incelemesinin ardından ev sahibi ekip lehine penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltıda Osimhen topu son maçına kaçan Dries Mertens'e verdi. Düzgün bir vuruşla fileleri bulan Mertens de Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

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Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.