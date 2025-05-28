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F.Bahçe Beko şampiyonluğunu kutladı F.Bahçe Beko şampiyonluğunu kutladı 00:51
Galatasaray'a transferde yeni rakip! Galatasaray'a transferde yeni rakip! 00:51
G.Saray'a Osimhen'den kötü haber! G.Saray'a Osimhen'den kötü haber! 00:51
Beşiktaş’tan Asprilla harekatı! Beşiktaş’tan Asprilla harekatı! 00:51
Beşiktaş'ın yeni stoperi Çekya'dan! Beşiktaş'ın yeni stoperi Çekya'dan! 00:51
G.Saray'da o isim ameliyat edildi! G.Saray'da o isim ameliyat edildi! 00:51
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Galatasaray istemişti Fenerbahçe imzayı attıracak! Galatasaray istemişti Fenerbahçe imzayı attıracak! 00:51
F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi! F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi! 00:50
G.Saray'dan Icardi kararı! G.Saray'dan Icardi kararı! 00:50
"Faturayı sürekli oyunculara çıkaran..." "Faturayı sürekli oyunculara çıkaran..." 00:50
G.Saray'dan Osimhen'e bir hafta süre! G.Saray'dan Osimhen'e bir hafta süre! 00:50
G.Saray'dan Lunin hamlesi! G.Saray'dan Lunin hamlesi! 00:50
G.Saray'dan Bernardo Silva teklifi!
G.Saray'da Zaniolo sıkıntısı!
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