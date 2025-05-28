TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Bernardo Silva teklifi! İşte sözleşme detayları

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Sezonu hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası zaferiyle tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hızlı bir giriş yaptı. Avrupa arenasında ses getirecek bir kadro oluşturmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Manchester City'den ayrılması gündemde olan dünya yıldızı Bernardo Silva için resmi teklifini iletti. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.05.2025- 06:41