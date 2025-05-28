Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'a açıklamalarda bulundu. Victor Osimhen konusuna değinen Buruk, "Bunu hayal bile edemezdik. Şimdi alabiliriz durumundayız. Daha önce bu paraları hiç düşünemezdik. Osimhen karar verecek. Burada çok mutlu, hayatının en güzel günlerini yaşıyor. Geleceği için karar verecek. Vereceğe her karara saygı duymak gerekiyor. İnanılmaz katkı verdi. Ama biz çok ümitliyiz bu konuda. Bizde kalması için ümidimiz devam ediyor" diye aktardı.

TARAFTARLAR DESTEĞE HAZIR

Taraftarların Victor Osimhen'i çok sevdiğini ve destek verdiğini kaydeden G.Saray teknik patronu Buruk, "Beşiktaş, Rafa Silva'ya 30-35 milyon euro verdi. Bu paraları bir şekilde karşılayabiliyorsunuz artık. Daha maliyetleri düşürüp böyle özel bir oyuncu alabilirsin. Gelir-gider, ondan ne bekliyorsun, Şampiyonlar Ligi var. Galatasaray taraftarı da inanılmaz bir şekilde hazır Osimhen için kulübe destek vermeye. Manevi olarak hazırlar ama maddi olarak da hazırlar. İnanılmaz bir destek var" yorumunda bulundu.

ARABİSTAN KISMI DOĞRU DEĞİL

Okan Buruk, yurt dışı başta olmak üzere Victor Osimhen'in Suudi Arabistan'a gideceği yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını belirtti. Başarılı çalıştırıcı, "Çıkan haberlerde Osimhen'in Arabistan tarafıyla anlaştığı kısmı doğru değil. Kararı Osimhen verecek. Oyuncu bir seçim yapacak. Şartlara bakacak. Sonuçta profesyonel bir oyuncu. Hayatının en güzel günlerini Galatasaray'da yaşadığını söylüyor. Maddi açıdan sorun yok. Osimhen bizi seçerse, biz onu alabiliriz düşüncesindeyiz" ifadelerini kullandı.

MUTLAKA KALECİ ALACAĞIZ

Transfer çalışmaları için bilgi veren Okan Buruk, "Muslera ve Mertens ayrılıyor. Onların yerine oyuncu gelecek. Diğer bölgelerde oyuncularımız var. Belki satış olabilir. Yönetimin vereceği karar var. O vizyonu ortaya koymak gerekiyor. Mutlaka kaleci alacağız. Osimhen'in durumu çok önemli. Transferler yapılacak. Şampiyonlar Ligi büyük avantaj. Geçen seneki başarılar, buraya gelen oyuncular, oyuncuların kalitesi. Artık daha rahat şekilde getirme şansımız var. Elit genç oyuncuları getirmek çok zor" görüşünü sundu.

BERKE ÇOK İYİ OYNADI

Eyüpspor kalecisi Berke Özer'in transferiyle alakalı konuşan Okan Buruk, "Türk kaleci havuzumuz çok dar. Berke, sezonun en başarılı kalecilerinden. Çok iyi oynadı. Takip ettiğimiz bir kaleci. Berke'yi çok beğeniyorum. Türk mü, yabancı kaleci mi karar vermedik. Ona karar vermemiz gerekiyor. Bu seneki performansını çok beğendim. Osimhen'in durumu transferler için önemli" dedi.

AVRUPA'DA BAŞARISIZ OLDUM

Öz eleştiri yapmak gerektiğini söyleyen Okan Buruk, Avrupa performansından örnek verip, "Avrupa'da başarısız oldum ben bu sene. Orada yapı mı var diyeyim? Başarısızlığı kabul etmek gerekiyor. Avrupa'da şanssız maçlar yaşadık. Alkmaar maçı diyebilirim. Kadro olarak da zayıftık o maçta" dedi.

FENERBAHÇE'Yİ DOMİNE ŞEKİLDE YENDİK

Bu sezon Fenerbahçe'ye karşı 3 maçta 2 kez kazandıklarını ve yenilmediklerini anımsatan Okan Buruk, "Kupadaki Fenerbahçe maçının etkisi çok... İki Fenerbahçe galibiyeti camiayı ve futbolcuları psikolojik olarak yukarı çekti. Fenerbahçe'yi iki maçta da domine bir şekilde yendik. Bu hem öz güveni arttırıyor hem de rakibi düşürüyor. Fenerbahçe de Kayserispor ve Beşiktaş maçlarında kaybetti, şampiyonluğa ulaştık" ifadelerini kullandı.

PREMİER LİG HER HOCANIN HAYALİDİR

Avrupa'da çalışmak istediğini ancak Galatasaray'da mutlu olduğunu belirten Okan Buruk, "Avrupa'nın birçok takımından önde bir takımı çalıştırıyorum. İtalya'ya gitsem, 3-4 tane takım Galatasaray'a yakın. Avrupa'da çalışmayı isteyeceğim. Premier Lig çok önemli, orada çalışmak önemli bir hayal her hoca için ama Galatasaray'da çok mutluyum. Tabii ki ilgi var. Teklif demeyeyim ama ilgi var" dedi.

KEMERBURGAZ'A GEÇMEK İSTEDİM

Kemerburgaz'a taşınan tesislerin şampiyonluk yolunda çok değerli olduğunu belirten Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı: "Yeni tesisimiz psikolojik olarak bizi çok yükseltti. Florya'dan çıkmak uğursuz mu gelecek derken ben tam tersi hızlı bir şekilde geçmek istedim. Çok iyi geldi bize yeni tesis. İki tane çok güzel sahası var. Antrenman kalitesi çok arttı. Tesis çok önemli. İstanbul'un en güzel yerinde çok önemli bir tesis kazanıldı."