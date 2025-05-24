Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe ile karşı karşıya geldi.
Bellona Kayserispor maçında aldığı galibiyetle son 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılılar, İzmir ekibinin karşısına rotasyonlu kadroyla çıktı.
Okan Buruk'un öğrencileri rakibini 1-0 mağlup etti. Goller 70. dakikada Kaan Ayhan ve 90+1. dakikada Alvaro Morata'nın ayağından geldi.
Şampiyon Galatasaray bu galibiyetle puanını 92 yaptı.
İşte maçtan dakikalar:
3. dakikada sol kanattan yapılan ortada arka direkte Heliton kafayla vurdu, kaleci Günay topu çıkardı. dönen topa Romulo'nun röveşatasında meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
6. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ahmed Kutucu'nun şutunda top yandan auta çıktı.
24. dakikada Tijanic'in ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Günay topu kornere çeldi.
27. dakikada sol kanattan Tijanic'in kullandığı köşe atışında ön direkte Koray'ın kafayla aşırttığı topa arka direkte Romulo kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
43. dakikada Jakobs, sol kanattan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi. Penaltı noktasının solunda topla buluşan Kerem Demirbay'ın şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.
54'üncü dakikada Göztepe gole yaklaştı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Romulo'nun düzgün vuruşunda kaleci Günay topu kornere çeldi.
60'ıncı dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Göztepeli Kubilay, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu Günay'a nişanladı.
70'inci dakikada Galatasaray öne geçti. Kaleye yaklaşık 25 metre mesafede Lis'in Ahmed'i düşürmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kaan Ayhan uzak mesafeden müthiş bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0.
90+1'inci dakikada Jakobs'un pasıyla ceza alanında buluşan Morata skoru belirledi: 2-0.
Galatasaray, Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti.