Trendyol Süper Lig 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğu ilan eden Galatasaray, transfer çalışmalarına da başladı.
TRANSFER HABERİ:Galatasaray'da sıcak gelişme!
Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadroyla mücadele etmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların bir süredir takip ettiği Manchester Cityli yıldızın transferinde yeni gelişmeler ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Ligde üst üste üçüncü, toplamda 25. şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı takan sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk artık UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilecek seviyede bir kadro kurmayı amaçlıyor.
Bu doğrultuda sezon sonunda futbolu bırakmayı düşünen Dries Mertens'in yerine 10 numara arayışına giren Galatasaray, gözüne Manchester City'den ayrılması beklenen Portekizli yıldızı kestirdi.