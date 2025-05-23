Bu sezon City forması ile 47 maça çıkan Bernado, 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Portekizli yıldız City kariyerinde ise 403 karşılaşmada 71 gol ve 72 asist kaydetti. Yıldız futbolcuya transfermarkt verilerine göre 45 milyon Euro'luk değer biçiliyor.