Galatasaray-Anadolu Efes maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme mücadelesinde Galatasaray ile Anadolu Efes, nefes kesen bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, play-off potasında yer alabilmek adına kritik bir sınava çıkarken, taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup ederek moral bulmanın hesaplarını yapıyor. Yakup Sekizkök önderliğinde hazırlanan Galatasaray, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Beko karşısında yaşadığı mağlubiyetin izlerini silmek istiyor. Anadolu Efes, Luca Banchi yönetiminde bu zorlu deplasmanda galibiyet arayacak. Her iki takım için de büyük önem taşıyan bu mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler ise karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgisini merak ediyor. Peki, Galatasaray-Anadolu Efes maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2025- 12:06