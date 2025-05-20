Victor Osimhen'den 5. yıldız paylaşımı!

Galatasaray'a sezon başında kiralık olarak katılan Osimhen, çıktığı 40 karşılaşmada 36 gol ve 8 asist ile taraftarları mest ederken, Jardel'in rekoru kırarak, sarı-kırmızılı forma ile bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu da oldu.