Trendyol Süper Lig 2024/2025 sezonunda bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, üst üste üçüncü toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan beşinci yıldızı almaya hak kazandı.
Victor Osimhen'den 5. yıldız paylaşımı!
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, üst üste üçüncü toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan ederek beşinci yıldızı taktı. Sarı-kırmızılıların yıldızı Victor Osihem de 5. yıldızı sosyal medyada yaptığı paylaşımla kutladı. Nijeryalı yıldızın paylaşımı büyük etkileşim aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar resmi olarak beşinci yıldızı almaya ve şampiyonluk kupasına kavuşmaya gün sayarken, 26 yaşındaki Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in sosyal medyada yaptığı paylaşım etkileşim rekorları kırdı.
Galatasaray'a sezon başında kiralık olarak katılan Osimhen, çıktığı 40 karşılaşmada 36 gol ve 8 asist ile taraftarları mest ederken, Jardel'in rekoru kırarak, sarı-kırmızılı forma ile bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu da oldu.