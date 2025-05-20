DENEYİM VE KALİTE BİR ARADA Bernardo Silva, futbol zekâsı, oyun görüşü ve top tekniğiyle Avrupa'nın en özel orta saha oyuncuları arasında gösteriliyor.

Hem merkezde hem de kanatlarda görev yapabilen Silva, asist yeteneği ve oyunu yönlendirme becerisiyle dikkat çekiyor.