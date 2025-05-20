TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Bernardo Silva için dev teklif! İşte sözleşme detayları
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadroyla mücadele etmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Manchester City'nin yıldız ismi Bernardo Silva'yı gündemine alan sarı-kırmızılıların, tecrübeli futbolcuya sunacağı teklifin detayları gün yüzüne çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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Yayın Tarihi: 20.05.2025- 14:06