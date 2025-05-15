Trabzonspor'da oyun genelde futbolcuların bireysel yetenekleri üzerine imar edildiği görüntüsü var. Kolektif futbolu daha başarılı olarak sahaya yansıtan sarı kırmızılı ekip, Trabzonspor'a göre daha etkin ve etkili gözüktü. Trabzonsporlu futbolcular, rakiplerini gereği gibi kontrol edip oyunlarını bozamadı. Yani oyun içi inisiyatifi ister istemez rakibe kaptırmış oldu. Bordo mavili takım üzerinde şu an beklenen gerekli transformasyon istenildiği gibi gerçekleşemedi. Belki de bunda Fatih Tekke'nin eline yeterli futbolcu verilemeyişi de olabilir. Sonuç olarak Trabzonspor finali, Türkiye liglerinin şampiyonu olan bir ekibe karşı kaybetmiştir. Bu da fazla tasalanmamayı gerektiren en iyi sebeptir. Fakat bana göre gittikçe toparlanan bir Trabzonspor gördük. Geleceğin daha da iyi olacağını umuyorum.