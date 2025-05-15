Eski efsane futbolcu Rio Ferdinand, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçını televizyondan takip etti ve Galatasaray için tezahürat yaptı. İşte o anlar...

Kariyerinde 2002 ve 2014 yılları arasında Manchester United formasını giymiş olan eski futbolcu Rio Ferdinand, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan ve Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle biten final maçını televizyondan takip etti.

Ferdinand'ın maçı izlerken Galatasaray için tezahürat yaptığı anlar kameraya böyle yansıdı.

İŞTE O ANLAR