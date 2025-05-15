Kariyerinde 2002 ve 2014 yılları arasında Manchester United formasını giymiş olan eski futbolcu Rio Ferdinand, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan ve Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle biten final maçını televizyondan takip etti.
Ferdinand'ın maçı izlerken Galatasaray için tezahürat yaptığı anlar kameraya böyle yansıdı.
İŞTE O ANLAR
📺 Rio Ferdinand, Türkiye Kupası'nı ATV'den takip ederken, Osimheni destekliyor. 🗣️ "Gala! Gala! Gala!" pic.twitter.com/qpzb3FPZ0E— Fotomaç (@fotomac) May 15, 2025