Spor yazarları Trabzonspor-Galatasaray derbisini değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar bu sonucun ardından gelecek hafta Kayserispor ile oynanacak mücadeleden 1 puanla ayrılırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Maçın ardından spor yazarları, Trabzonspor-Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS-GS spor haberi)
Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray ile aklı Türkiye Kupası Şampiyonluğunda olan Trabzonspor'u Papara Park'ta karşı karşıya getiren maçın ilk yarısında Fırtına koptu. Banza, Zubkov, Nwakaeme, Ozan Tufan ve Sikan (20'de Enis sakatlanınca girdi) gibi silahlarını çarşamba günkü kupa finaline saklayan Trabzonspor, bunca rotasyona rağmen Galatasaray'a adeta top göstermedi ilk 45'te. Galatasaray ilk yarıda hücumda hiç üretken değildi. Hem de Trabzonspor'a çok pozisyon verdi. Trabzonspor ilk yarıda hem adam, hem de alan savunmasını iyi yaptı.
Maçın 38. dakikasında Muslera saniyeler içinde üst üste iki mucizevi kurtarış yaptı. Önce Vişça vurdu, Muslera çeldi, dönen topa bu kez Mendy vurdu yine Muslera kurtardı. İlk yarının uzatma anlarında Okay'ın kafa vuruşunda top üst direkte patladı.
Trabzonspor ilk yarıda Osimhen'in bütün pas bağlantılarını kapattı. Batagov ve Okay ikilisi mükemmel bir ilk yarı çıkardı. Maçın 44. dakikasındaki Muslera-Vişça mücadelesinde Muslera'nın ceza sahası çizgisinde Vişça'ya bir tekmesi vardı. Hakem Atilla Karaoğlan, Muslera'ya kartını çıkardı. VAR'dan hakeme 'izle' uyarısı geldi. Herkes Trabzonspor lehine bir penaltı kararı kararı beklerken, Vişça'nın pozisyon başlangıcında ofsaytta olduğu tespit edildi.
Galatasaray, ilk gol pozisyonuna 47'de Yunus Akgün ile girdi. Ama Yunus'tan kötü bir vuruş geldi. İkinci yarıya daha iyi başlayan Galatasaray, bu kez Abdülkerim ile gole çok yaklaştı. Bu pozisyonda Uğurcan Çakır jeneriklik bir kurtarış yaptı. İlerleyen dakikalarda Galatasaray baskısı iyice arttı.
Lemina ile direğe takılan Galatasaray, sonrasında Abdülkerim'in kafa vuruşu ile bu kez golü buldu. Bu golde Uğurcan'ın yapabileceği hiçbir şey yoktu. Galatasaray, Sara ile duran topları çok iyi kullanan bir takım. Sezon boyu duran toplardan en çok gol bulan Galatasaray, dün yine korner atışından sessizliğini bozdu.
75'te Fatih Tekke'den iki hamle birden geldi. Nwakaeme ve Banza girerken, Vişça ve Okay çıktı. Buna karşılık olarak Okan Buruk da Sara'yı kenara alıp, Morata'yı sahaya sürdü. Bu sihirli değişiklik Galatasaray'a ikinci golü getirdi. Eren Elmalı, Yunus işbirliği ile topu önünde bulan Morata mükemmel bir vuruşla maçın skorunu belirledi. Derbinin ilk yarısını Trabzonspor, ikinci yarısını Galatasaray çok iyi oynadı.
Aradaki fark, Trabzonspor atamadı; Galatasaray affetmedi! Galatasaray'a artık 1 puan yetiyor. Bu iş artık bitti. Hangi matematik arkadaş! Haftalardır 'matematiksel olarak' hesapları... Bu Galatasaray, matematiksel hesapları bile yıkıp geçiyor! Galatasaray'ın 25. lig şampiyonluğu ve 5. yıldızı şimdiden hayırlı olsun diyorum. İki takımın çarşamba günkü düellosundan hangi sonuç çıkacak; kupayı kim havaya kaldıracak hep birlikte göreceğiz.
REHA KAPSAL - TAÇLANDIRACAK!
Trabzonspor'un ister istemez aklı hafta içi oynayacağı Türkiye Kupası finalindeydi. Ve bunu düşünen Fatih Tekke hocanın, derin rotasyona gitmesi de gayet doğaldı. Bordo mavililer ilk defa 3-4-1-2 gibi formasyonla sahada yer aldılar. Bir de buna sahanın her yerinde 1-1 savunma anlayışı ile oynadılar.
İlk yarı oyunu dengeledikten sonra son bölümde iki net gol pozisyonundan yararlanamadılar. Burada doğru geçişler yaptılar, pasları öne oynayıp yön değiştirdiler ve de driplinglerle birlikte buna ek olarak savunma arkası koşu ile. İkinci yarıda Trabzonspor'un en büyük saha içi problemi yine ortaya çıktı. Oyunun tamamını oynayamama, bölüm bölüm oynamak en büyük sıkıntıları Fatih Tekke'nin. Türkiye Kupası finali öncesinde en önemlisi saha içindeki bu oluşan oyun dengesizliğine bir çözüm bulması gerekiyor.
Galatasaray özellikle top ayağında iken 5'li rakip savunmasına doğru hücum edemedi ama az adamla çok adamı bağlamaksa set oyunu oynarken, Yunus ve Barış gereksiz bir şekilde Osimhen'in yanına girerek oyunun sıkışmasına neden oldu. Bu konumlanma iyi olmayınca geriden oyunu kuramadılar hücumda da organize olamadıklarından gol pozisyonu üretemediler. İkinci yarı oyun git-gelleri oldu. İki takım içinde bir de Galatasaray rotasyonlu kadro ile oynayan Trabzonspor'a karşı 'nasıl olsa kazanırız' havasında geçirdiği ilk yarıdan sonra ikinci devre daha konsantrasyonlu, daha kazanma odaklı bir saha içi görüntüsü vardı.
Bir de bu sezon sıkışan oyunlarda en önemli gol bulma anahtarı olan duran toplardaki farkını Abdülkerim ile yine gösterdikleri gibi Morata'nın attığı golle maçı kazanmasını bildiler. Sarı kırmızılılar baştan sona fazlası ile hak ettikleri bir sezonun şampiyonluk turunu ve kutlamalarını önümüzdeki hafta evinde oynayacağı Kayserispor maçı ile taçlandıracak.
LEVENT TÜZEMEN - ŞAMPİYONLUK TURU KAYSERİ MAÇINA
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile aradaki fark 8 puana ulaşınca, şampiyonluk şarkıları söyleyenleri 'Matematik olarak şampiyon olmadık. Camiayı gereksiz şekilde havaya sokmayın' diye uyarmıştı ve haklı çıktı. Galatasaraylı oyuncular, başkanlarının mesajını almamış olacaklar ki Trabzon'da kendilerini şampiyon gibi görüp etkisiz oynadılar. büyük maça hazır değildi. Yunus, katkı sağlamadı.
Barış Alper saç baş yoldurdu. Barış'ın 8. dakikada atamadığı gol faciaydı. Çok top kaptırdı, çok pas hatası yaptırdı. Eğer ilk yarıda Muslera'nın Vişça'ya yaptığı faul ofsayt çıkmasaydı. Galatasaray kalesinde penaltı görecekti.
Galatasaray adına Sanchez- Abdülkerim ikilisi kaleci Muslera ile birlikte ciddiyet içinde oynadılar. Torreira ve Sallai çalışkandı. Sara ise dağınıktı. Osimhen tek başına Trabzon savunmasına baskı uyguladı. Ve gol atmak için de fazlasıyla çırpındı. İlk yarının sonlarına doğru Trabzon etkiliydi. Muslera, Vişça ile Mendy'nin şutlarını kurtardı.
Okay'ın kafa vuruşu üst direkten döndü. Soyunma odasında Okan Buruk, gerekli telkini yapmış olacak ki Galatasaraylı oyuncular akıllarını başlarına toplayarak oynadılar. Resmen Trabzonspor kalesine gol atmak için kamp kurdular. Bir topu direkten dönen Abdülkerim, Galatasaraylıların beklediği golü bir duran top sonrası kafa vuruşuyla yaptı. Yunus'un Morata'ya attırdığı gol çok klastı. Galibiyeti perçinledi. Galatasaray puan farkını tekrar 8'e yükselttiği gibi şampiyonluk turunu Kayserispor maçına bıraktı.
MUSTAFA ÇULCU - VAR DÜZELTTİ
Trabzonspor'da akıllar kupa finalinde olunca rotasyonlu kadro ile sahada ancak oyun aklında ve şablonunda rotasyon yok istek ve arzu çok yüksek. Galatasaray'ın önde baskı yapmasına izin vermediler. İkinci topları Trabzonspor topladı. Orta alanda özellikle Cham ilk yarıda sahanın en iyisiydi. Galatasaray kanat ortalarıyla Osimhen'i topla buluşturamayınca üretemedi. Sara bir iki şut denemesinde bulundu ancak Uğurcan büyük güvence.
Lemina ikinci bölgede görünmeyen ağır işçi. Trabzonspor'un kupa maçı öncesinde öncü birliği Galatasaray'ı yıpratma yorma görevini başarıyla yürüttüğü anlar oldu. Fatih hoca süreç içinde vurucu tim yedek kulübesindeki sniperleri tek tek oyuna aldı. Lakin goller Galatasaray'dan geldi. Her iki takım oyuncuları centilmen olunca Atilla Karaoğlan için kolay bir maç oldu. Maçın en önemli kararı 44'te geldi. Kaleci Muslera kontrolsüz hareketi ile ceza alanı ön çizgisinde Visça'yı düşürdü.
Pozisyon net penaltı ve sarı kart. Hakem ceza alanı dışında faul ve sarı verdi, hata yaptı. Eğer Visça ofsayt olmasaydı VAR çağırmadan 'Pozisyon içeride penaltı' derdi. Hollandalı doğru VAR-ŞOV ile hakemi ve yardımcıyı taca attı ve hakemi OFR ye çağırdı. Önce pozisyonun içeride penaltı olduğunu gösterdi sonra atak başlangıcında Visça'nın ofsayt olduğunu gösterdi. Oyun ofsayt ile başladı. Hakem penaltıyı 2 numaralı yardımcı da ofsaytı tespit edemedi. VAR iki hatalı kararı düzeltti. Buna VAR protokolünde (selling decision OFR) yani "kararın satışısonucu önceden bilinen OFR" deniyor. Hakemin gösterdiği kartlar doğruydu.