Pozisyon net penaltı ve sarı kart. Hakem ceza alanı dışında faul ve sarı verdi, hata yaptı. Eğer Visça ofsayt olmasaydı VAR çağırmadan 'Pozisyon içeride penaltı' derdi. Hollandalı doğru VAR-ŞOV ile hakemi ve yardımcıyı taca attı ve hakemi OFR ye çağırdı. Önce pozisyonun içeride penaltı olduğunu gösterdi sonra atak başlangıcında Visça'nın ofsayt olduğunu gösterdi. Oyun ofsayt ile başladı. Hakem penaltıyı 2 numaralı yardımcı da ofsaytı tespit edemedi. VAR iki hatalı kararı düzeltti. Buna VAR protokolünde (selling decision OFR) yani "kararın satışısonucu önceden bilinen OFR" deniyor. Hakemin gösterdiği kartlar doğruydu.